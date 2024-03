Frankreich: Demos für Waffenruhe

Paris. Tausende Menschen haben am Sonnabend in Paris eine »sofortige Waffenruhe« im Gazakrieg gefordert. Die Demonstranten waren dem Aufruf der von der linken Partei La France Insoumise (LFI) unterstützen Gruppierung »Urgence Palestine« gefolgt. Während die Polizei von 11.500 Demonstranten sprach, gaben die Organisatoren die Zahl der Teilnehmer mit 60.000 an. In Lyon versammelten sich nach Behördenangaben außerdem rund 750 propalästinensische Demonstranten, auch in Strasbourg wurde ein Friedensmarsch organisiert. (AFP/jW)