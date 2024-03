Sudan: RSF-Milizen begrüßen Feuerpause

Khartum. Im Sudan haben die Rebellen der RSF-Miliz am Sonnabend einen Aufruf zur Feuerpause im Bürgerkrieg begrüßt. Am Freitag hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution zur Einstellung der Feindseligkeiten während des Fastenmonats Ramadans angenommen. Es blieb aber unklar, wie das Vorhaben umgesetzt werden soll. In dem ostafrikanischen Land bekämpfen sich seit fast einem Jahr die Armee und die RSF. Hintergrund sind Streitigkeiten beim Übergang zu einer zivilen Regierung. Etwa acht Millionen Menschen wurden während des Konflikts bislang aus ihren Häusern vertrieben und Tausende getötet. Fast 25 Millionen Sudanesen benötigen nach UN-Angaben dringend Hilfe. (Reuters/jW)