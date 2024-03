Nigeria: Weitere Schulkinder entführt

Lagos. In Nigeria hat eine bewaffnete Gruppe Polizeiangaben zufolge eine weitere Schule überfallen und 15 Kinder sowie eine Frau entführt. Erst am Donnerstag waren 287 Mädchen und Jungen aus einer Schule im Nordwesten des Landes verschleppt worden. Nun seien am Sonnabend morgen erneut schwerbewaffnete Täter in das Wohnheim einer Schule eingedrungen, sagte Polizeisprecher Ahmed Rufai am Sonntag. Seit 2014 haben die islamistische Miliz Boko Haram sowie kriminelle Gruppen zahlreiche Frauen und Kinder im Norden des Landes entführt. Dabei ging es entweder um die Erpressung von Lösegeld, Zwangsrekrutierung in bewaffnete Gruppen oder sexualisierte Gewalt. In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Entführungen stark angestiegen. (dpa/jW)