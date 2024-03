Burkina Faso: Tote nach Angriff auf Dorf

Ouagadougou. Im westafrikanischen Sahelstaat Burkina Faso sind einem Augenzeugen zufolge bei einem Angriff auf ein Dorf 27 Einwohner getötet worden, unten ihnen Frauen und Kinder. Die Bewohner hätten sich am Freitag zu Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag versammelt, als eine bewaffnete Gruppe das entlegene Dorf Tissaoghin in der Provinz Koulpélogo im Osten des Landes überfallen habe, sagte der Zeuge am Sonntag der dpa. Zum Zeitpunkt des Angriffs war Staatschef Ibrahim Traoré auf Truppenbesuch in den nahegelegenen Städten Tenkodogo und Bagré. Wie die Nachbarstaaten Mali und Niger wird Burkina Faso seit einem Putsch im Herbst 2022 vom Militär regiert. Es versucht sich seither vom Einfluss der Exkolonialmacht Frankreich zu lösen. (dpa/jW)