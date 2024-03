»Sea-Eye 4« bringt 144 Migranten nach Italien

Reggio Calabria. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat 144 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer in den Hafen der süditalienischen Stadt Reggio Calabria gebracht. Das Schiff »Sea-Eye 4« landete am Sonntag nach einem zweieinhalbwöchigen Einsatz in der Stadt an der Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland. Nach Angaben eines Sprechers stammen die meisten Geretteten aus Syrien und aus Somalia. Sie waren in den vergangenen Tagen aus Booten aufgegriffen worden, die sich aus Afrika auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer nach Europa gemacht hatten. (dpa/jW)