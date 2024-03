Nachschlag: Stadtguerilla im Selfiemodus

Evgeny Biyatov/REUTERS Lange stochern die Ermittler im Nebel, bis sie ein Podcast auf die digitale Fährte von Daniela Klette führt

Sie waren es, die mit ihren Recherchen die Verhaftung des mutmaßlichen RAF-Mitglieds Daniela Klette vorangetrieben haben. Die Journalisten von Legion stöberten mit der Hilfe einer künstlichen Intelligenz und einem Fahndungsfoto die Facebook-Bilder einer Frau auf, die sie Felizia nennen. Bei ihr soll es sich um die untergetauchte Freiheitskämpferin Klette handeln. Felizia sei eine Capoeiratänzerin in Berlin-Kreuzberg gewesen, die in dem sozialen Netzwerk Bilder von sich und ihrer sportlichen Aktivität gepostet hätte. Die investigativen Rechercheure gehen mit einem versteckten Mikro selbst zu einem Probetraining und sprechen den Leiter der Schule auf die gesuchte Klette an. Aber diese sei schon lange nicht mehr in seinem Tanzkurs gewesen. Die Spur der künstlichen Reporterintelligenz versandet. Doch zwei Monate nach der Veröffentlichung klicken die Handschellen. Die anderen untergetauchten Revolutionäre wissen jetzt, dass Selfies im Netz und die Stadtguerilla nicht zusammenpassen. (bk)