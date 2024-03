Nachschlag: General Intellect

© 2004 Paramount Pictures / Cinema Publishers Collection / imago Per Burger durch die Unterwassergalaxie: Geteiltes Wissen bringt alle voran

Ein Plankton kommt selten allein. Gemeinhin organisieren die niederen Organismen sich schwarmförmig, am Meeresgrund von Bikini Bottom ist die Individuation immer schon erfolgt: Sheldon J. Plankton, Erzrivale des Burgerrestaurantbetreibers Mister Krabs und ewiger Konkurrent um die geheime Krabbenburgerformel, wohnt dort mit seiner Frau, die ein Computer ist. In Folge 2 von Staffel 11 darf er sich vermehren – vermöge seines Haustiers: Die halbtransparente Amöbe namens Fleckchen bekommt unerwartet Junge, und Papa Plankton trainiert sie früh für den großen Plan: Während die eineiigen Zwillingswelpen am Eingang der Krossen Krabbe für Ablenkung sorgen, sollen drei weitere den Safe mit der magischen Krabbenburgerformel in Mr. Krabs Büro sprengen. Wie die Väter so die Töchter und Söhne – am Ende haben sie alles immer schon gewusst: Fleckchens Kinder kennen die Formel, ohne sie je gestohlen zu haben. So, oder so ähnlich, funktioniert generationenübergreifender General Intellect – in verkehrter Form. (be)