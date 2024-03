Angetrunkener des Tages: Bodo Ramelow

Fabian Sommer/dpa Die gucken alle so freundlich: Bodo Ramelow schärft bei der »Grünen Woche« den Blick (Berlin, 21.1.2023)

Es ist, da dürfte es keine zwei Meinungen geben, in ein paar Monaten vorbei: mit der Ramelow-Regentschaft in Thüringen nämlich. Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl deuten die Umfragen an, dass die Partei des Ministerpräsidenten, der noch einmal als Spitzenkandidat ins Rennen geht, ihr Ergebnis von 2019 in etwa halbieren wird.

Mit dann womöglich noch 15 Prozent wäre die Linkspartei drittstärkste Kraft im Landtag – falls nicht auch noch Wagenknechts BSW vorbeizieht. Die AfD wird wohl mit weitem Abstand vorn liegen, während sich die CDU als voraussichtlich zweitstärkste Partei Chancen ausrechnen darf, nach zehn Jahren wieder die Staatskanzlei am Erfurter Hirschgarten zu übernehmen. Viel Stoff also für ein paar selbstkritische Gedanken, Betrachtungen, Einsichten, bevor der Vorhang fällt.

Ramelow scheint nicht abgeneigt, setzt aber deutlich andere inhaltliche Prioritäten. Da ist dieser Vorfall von 2021, der dem Staatsmann offenbar bis heute nachgeht: Bei einer Online-Plauderrunde hatte Ramelow damals erzählt, er zocke bei den Coronaberatungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin regelmäßig das Smartphonespiel »Candy Crush«. Dann nannte er Merkel noch »Merkelchen«. Aber da war er nicht schuldfähig: Am Dienstag stellte Ramelow in einem Hörsaal der Uni Erfurt klar, er sei damals nach »drei Bier« »ziemlich angetrunken« gewesen.

Am Mittwoch ging es weiter mit der Introspektion: Den Zeitungen der Ippen-Mediengruppe sagte der Twitter/X-Adept, er stehe nach verletzenden Anfeindungen »auf und gehe eine Runde durch die Stadt und gucke Menschen an«. Die lächeln und grüßen ihn alle freundlich, »und dann denke ich, jo, das ist die eigentliche Welt«. Offenbar auch dann, wenn er keine drei Bier intus hat.

Nun weiß man immerhin, wo der quälend pedantische Opportunismus Ramelows herkommt. Die »eigentliche Welt« ist die, in der die Herrschaft freundlich gegrüßt wird. Was macht eigentlich das Schulungswesen der Linkspartei?