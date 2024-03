Israel lobt Bericht über sexualisierte Gewalt

Tel Aviv. Israels Präsident Isaac Herzog hat einen UN-Bericht über sexualisierte Gewalt beim palästinensischen Angriff am 7. Oktober gelobt. Die UNO hatte zuvor ein Papier veröffentlicht, laut dem es »berechtigten Grund zur Annahme« gebe, dass es zu Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen an mindestens drei Orten gekommen sei. Zudem gebe es Informationen, dass sexualisierte Gewalt auch gegen Geiseln verübt worden sei. Auch gebe es Hinweise zu sexualisierter Gewalt gegen Palästinenser in israelischer Gefangenschaft. Die Hamas wies den Bericht zurück und erklärte, er dokumentiere keinerlei Zeugenaussagen von angeblichen Opfern. (dpa/jW)