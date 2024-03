Lohnlücke zwischen Geschlechtern

Wiesbaden. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hat sich am deutschen Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr nicht verringert. Frauen erhalten durchschnittlich brutto 20,84 Euro pro Stunde und damit 18 Prozent weniger als Männer, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Abstand hatte 2022 ebenfalls 18 Prozent betragen. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit sowie in Branchen, in denen schlechter bezahlt wird. Bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiographie erhalten Frauen aber immer noch sechs Prozent weniger Entgelt als Männer. (dpa/jW)