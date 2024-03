Absatz von E-Autos in BRD gesunken

Berlin. Der Absatz von Elektroautos ist in der BRD weiter eingebrochen. Knapp 27.500 Autos mit reinem Batterieantrieb wurden im Februar neu zugelassen, wie das Kraftfahrtbundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren mehr als 15 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Neuzulassungen schrumpfte im Jahresvergleich um knapp einen Prozentpunkt auf 12,6 Prozent. Der Trend dürfte noch anhalten, da aktuell hohe Rabatte für E-Autos gewährt werden. Die Offerten sind zeitlich befristet. Ende vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung eine Kaufprämie für E-Autos vorzeitig einkassiert. (dpa/jW)