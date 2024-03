Scholz besucht Bundeswehreinheit KSK

Calw. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr in Calw die Einsatzkräfte gewürdigt. »Auf diese Truppe hier ist Verlass«, sagte er am Dienstag. Er habe Soldaten getroffen, die gefährliche Einsätze immer wieder trainierten, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Die Einheit stellt Spezialkräfte im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr für weltweite Einsätze bereit. Seit 2022 richtet das KSK seinen Schwerpunkt auf Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO aus. Die Sondereinheit war in der Vergangenheit wegen Neonazivorfällen und Verstößen im Umgang mit Munition in die Kritik geraten.(dpa/jW)