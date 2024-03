2023 mehr als 830 Exekutionen im Iran

Teheran. Im Iran sind vergangenes Jahr mindestens 834 Menschen hingerichtet worden. Dies entspricht einem Anstieg der Exekutionen von 41 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022, wie aus einem gemeinsam am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisationen Iran Human Rights (IHR) und »Together Against the Death Penalty« (ECPM) hervorgeht. Ein Großteil der Todesstrafen wird wegen Drogendelikten vollzogen. Für besonders großen internationalen Protest hatten Exekutionen im Kontext der Massenproteste vom Herbst 2022 ausgelöst. Die Islamische Republik hat neun Menschen hinrichten lassen, die daran teilgenommen hatten. (dpa/jW)