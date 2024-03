Nordkorea warnt vor Eskalation

Pjöngjang. Nordkorea hat wegen der Militärübung »Freedom Shield« der USA und Südkorea vor einer Eskalation gewarnt und warf beiden Ländern Provokation vor. »Die großangelegten Kriegsübungen des größten Atomwaffenstaates der Welt und von mehr als zehn Satellitenstaaten gegen einen Staat auf der koreanischen Halbinsel, in dem ein Atomkrieg auch nur durch einen Funken ausgelöst werden kann, können niemals als ›defensiv‹ bezeichnet werden«, hieß es in einer Presseerklärung des Verteidigungsministeriums in Pjöngjang laut der nordkoreanischen Agentur KCNA. (dpa/jW)