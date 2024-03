Nachschlag: Mr. Blue Sky

ZUMA Press/IMAGO Im Kampf gegen eines dieser an den Strand »der Galaxie« gespülten Tiefseemonster

Seit den seligen Tagen von Buck Rogers wird »die Galaxie« von sogenannten Raumschiffen befahren und von lustigen Ungeheuern bevölkert. Letztere sehen stets so aus wie die erstaunlichen Tiere, die auf der Erde hin und wieder aus der tiefsten Tiefsee an irgendwelche Strände geschwemmt werden. Folgerichtig gibt es in »der Galaxie« auch Pfeile und Schwerter, Enterhaken und Harpunen. Es gibt Piraten und Begräbnisse. Es gibt Inselkönigreiche aus Blattgold und solche aus Talmi. Es gibt Meutereien und Sprengstoff, Feuer und Krach. Nicht zuletzt gibt es auch noch tragbare Kassettenrekorder, die unablässig Hits der späten 1970er abspielen. Ziehen die Guardians gegen eines der an den Strand »der Galaxie« gespülten Tiefseemonster in die Schlacht, ist vornehmlich wichtig, dass im Bildvordergrund ein lustiges kleines Cartoondingens zu »Mr. Blue Sky« von ELO aus dem Jahre 1977 ein paar Tanzschritte probiert, ohne sich vom näheren Ablauf der Schlacht groß beeindrucken zu lassen. Das Mixtape ist die Schatztruhe »der Galaxie«. (aha)