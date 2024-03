EU-Länder wollen weiter Gas einsparen

Brüssel. Die Energieministerinnen und -minister der EU-Mitgliedstaaten haben sich am Montag bei einem Treffen in Brüssel darauf verständigt, den Ende des Monats auslaufenden Gasnotfallplan um ein weiteres Jahr zu verlängern. Demnach sollen die EU-Staaten ihren Gasverbrauch weiter »freiwillig« um 15 Prozent unter dem Durchschnittsverbrauch des Zeitraums von April 2017 bis März 2022 halten. »Obwohl sich die Versorgungssicherheit in der EU verbessert hat, muss die Nachfrage weiter gesenkt werden, um ausreichende Gasspeicher für den nächsten Winter zu sichern«, hieß es in einer Mitteilung. Zwischen August 2022 und Dezember 2023 ist die Gasnachfrage in der EU nach Angaben der EU-Kommission um 18 Prozent gesunken. (dpa/jW)