Angriffe zwischen Russland und Ukraine

Kiew. Nach dem Abschuss einer russischen Drohne in der Nacht zu Samstag ist die Zahl der Toten in der ukrainischen Hafenstadt Odessa örtlichen Behörden zufolge auf mindestens zehn gestiegen. Die Leichen einer Frau und ihres acht Monate altes Babys seien aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden, erklärte Gouverneur Oleg Kiper am Sonntag per Onlinedienst Telegram. Kiper erklärte, die »Schahed«-Drohne sei von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, und die herabfallenden Trümmer hätten das Wohnhaus getroffen. Russischen Angaben zufolge gab es in der Nacht zu Sonntag auch ukrainische Angriffe. Das Verteidigungsministerium erklärte, über der Halbinsel Krim 38 Drohnen abgeschossen zu haben. In St. Petersburg habe eine mutmaßlich ukrainische Drohne ein Wohnhaus zerstört. Ukrainische Medien berichteten, die Drohne hätte ein Öldepot treffen sollen und sei von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden, woraufhin sie auf das Wohnhaus gestürzt sei. (AFP/jW)