Golf von Aden: Britisches Schiff gesunken

Sanaa. Nach dem Untergang des britischen Schiffes »Rubymar« haben die Ansarollah erklärt, auch weiterhin Schiffe aus Großbritannien im Golf von Aden anzugreifen. Das teilte der stellvertretende Außenminister Hussein Al-Essi am Sonntag auf X mit. »Es ist ein Schurkenstaat, der den Jemen angreift und mit Amerika zusammenarbeitet, um die anhaltenden Verbrechen gegen Zivilisten im Gazastreifen zu unterstützen.« Das Schiff war laut US-Militär am 18. Februar von einer Antischiffsrakete getroffen worden. Mohammed Ali Al-Huthi, De-facto-Präsident des Jemen, hatte daraufhin angeboten, der Frachter könne im Austausch für Hilfslieferungen an Gaza abgeschleppt werden.(AFP/jW)