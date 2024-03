Sharif in Pakistan als neuer Premier bestimmt

Islamabad. Das Parlament in Pakistan hat den ehemaligen Premier Shehbaz Sharif zum neuen Regierungschef bestimmt. Sharif setzte sich am Sonntag mit 201 zu 92 Stimmen gegen seinen Rivalen Omar Ayoub Khan durch, der von dem inhaftierten Expremier Imran Khan und dessen Oppositionspartei PTI gestützt wurde. Die PTI durfte bei den Wahlen nicht antreten, ihre Mitglieder wurden als Unabhängige dennoch stärkste Kraft. Sharifs Partei, die Muslimliga PML-N, führt nun eine Koalition mit der Volkspartei PPP und mehreren Kleinparteien an. (dpa/jW)