Inflation im Euro-Raum bei 2,6 Prozent

Frankfurt am Main. Die Inflation in der Euro-Zone ist im Februar um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mit. Im Januar hatte die Inflation in der 20-Länder-Gemeinschaft noch bei 2,8 Prozent gelegen nach 2,9 Prozent im Dezember. Auch die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, sank im Februar leicht. Die Rate verringerte sich auf 3,1 Prozent nach 3,3 Prozent im Januar. (Reuters/jW)