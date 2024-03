Naturreservat des Tages: Ostdeutschland

imagebroker/IMAGO Fernab aller »Leuchtturmprojekte« blüht die Landschaft im Oderbruch (Brandenburg)

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat ein feines Gespür für die Stimmungen in dem ihm anvertrauten Volk. Nicht einmal 24 Stunden nach der Besetzung eines Waldes bei Grünheide, der für die Erweiterung der dortigen Tesla-»Gigafactory« gerodet werden soll, erklärte Staatsminister Carsten Schneider am Freitag gegenüber dpa, er »nehme da in Ostdeutschland eine Veränderung wahr«: »Früher wurde praktisch jedes Großprojekt begrüßt, solange es nur Arbeitsplätze brachte. Jetzt gibt es vereinzelt auch mal Widerstände.«

Tatsächlich haben bei einer Bürgerbefragung gerade 76 Prozent der Einwohner der Gemeinde Grünheide gegen die Erweiterung des Werks gestimmt. Sozialdemokrat Schneider sprach außerdem vom thüringischen Rudolstadt, wo unlängst die Errichtung einer Samsung-Batterie­fabrik von Anwohnern verhindert wurde. Der Unwille gegenüber solchen »Leuchtturmprojekten« könnte damit zu tun haben, dass mit ihnen nur verhältnismäßig wenige Arbeitsplätze vor allem für »Expats« entstehen. Weltkonzerne wie Tesla, Samsung, aber auch Intel (Magdeburg) oder TSMC (Dresden) brauchen keine Zulieferer in der Region.

Womöglich haben die Ossis aber auch endlich verstanden, dass es sich bei den »blühenden Landschaften«, die ihnen versprochen wurden, eben nicht um Industrielandschaften handelte, und wollen nun wenigstens die Natur erhalten. In Grünheide droht wegen des enormen Wasserbrauchs der Gigafactory weiträumig Wüstenbildung.

Bankkaufmann Schneider, der 1990 mit 14 von der alleinerziehenden Mutter in Erfurt zurückgelassen wurde, die in Kassel Arbeit fand, hat Tesla und Co. am Freitag zu verstärkten Werbemaßnahmen aufgefordert, um »die Menschen mitzunehmen«. So schlüpfte er in eine Rolle, die am Vortag Sachen-Anhalts Landesvater Reiner Haseloff (CDU) für ihn gefunden hatte: »unser kleiner Bundeskanzler«.