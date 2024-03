Marschflugkörper des Tages: ZDF-»Logo!«

Screenshot ZDF Logo! auf Instagram (https://www.instagram.com/reel/C32kJuILNX8/)

Auf seiner Internetseite (Kika.de) teilt der Kinderkanal von ARD und ZDF mit: »›Logo!‹ ist eine Nachrichtensendung für Kinder ab 9 Jahren.« Auf derselben Seite werden auch »Nachrichten aus Krie(!)sengebieten« angekündigt. Passend zur Rechtschreibung bietet »Logo!« in »sozialen« Netzwerken wie Instagram oder Youtube das Video »Kein TAURUS für die Ukraine«. Darin unterhalten sich ein mit Mund, Nase und Augen »verständlich und einfühlsam« (Kika.de) ausstaffierter deutscher Marschflugkörper (»TAURUS«), ein hübsch animiertes französisches (»SCALP«) und ein britisches Geschoss (»Storm Shadow«) sowie ein dazwischenquatschender »Leopard«-Panzer – alle drei mit der Stimme »Biancas«, einer kreischenden akustischen Körperverletzung – darüber, warum »Taurus« nicht nach Osten darf. Ein Ausschnitt: »Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen.« »Storm Shadow«: »Uhm, why?« »TAURUS«: »Er weigert sich doch, mich in die Ukraine zu liefern.« »Leopard«: »Wie damals bei mir!« »SCALP«: »Hä, Sch… (Piepton), die Ukrainer bekommen doch schon mich.« »Storm Shadow«: »Und mich!« »TAURUS«: »Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, halt nur aus unterschiedlichen Ländern.« (…) »TAURUS«: »Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper!« »SCALP«: »Wohl eher ein Ar…(Piepton)flugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst.« (…) »SCALP«: »Lass mich raten, du darfst deswegen nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler mal wieder zögert und zaudert?« »Storm Shadow«: »Der German Fachbegriff dafür ist ›scholzen‹!« usw.

Großartig, wie »Logo!« hier durch Pieptöne das Kindeswohl wahrt und die Böswilligkeit widerlegt, im Öffentlich-Rechtlichen sei alles zum Ukraine-Krieg Propaganda. Nur hier wird der Kanzler verständlich und einfühlsam vorgeführt.