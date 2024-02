STR/NurPhoto/imago Mit großangelegten Werbekampagnen eine »Marke« etablieren

In Berlin und anderen Metropolen weltweit werden Werbeanzeigen mit dem Slogan »Be Brave Like ­Ukraine« (Seid mutig wie die Ukraine) verbreitet. Die Kiewer Regierung startete diese internationale PR-Kampagne im Frühjahr 2022 – während gerade ihre Friedensgespräche mit Russland scheiterten. »In der Tat ist dies unser Markenzeichen«, sagte Präsident Wolodimir Selenskij in einer nächtlichen Ansprache an die Nation. »Das ist es, was es bedeutet, wir zu sein, Ukrainer zu sein, mutig zu sein.«

Kurz nachdem Wladimir Putin seine »Spezialoperation« eingeleitet hatte, angeblich um seine Nachbarn zu »entnazifizieren«, erklärten ukrainische Politiker gegenüber dem Time-Magazin, dass sie die »moralische Überlegenheit« im globalen Kampf um die Herzen und Köpfe erlangen wollten. Michailo Fedorow, Vizepremier der Ukraine und erster Minister für digitale Transformation, sagte: »Wir versuchen, unsere Marke zu schützen.« Er wurde auch zum ukrainischen De-facto-Minister für nazistische Propaganda, mit dem Auftrag, das Image der mutigsten und ideologischsten Kämpfer der Ukraine zu polieren.

Fedorow ist mit seinen 33 Jahren das jüngste Mitglied des Ministerkabinetts und wohl derjenige, der Selenskij am nächsten steht. Er wird als »Vordenker« des »Social-Media-Ansatzes« des Präsidenten, »Botschafter der Ukraine in der Tech-Community« (er trägt meist Kapuzenpullis und Jeans, als arbeite er im Silicon Valley) und »einer von Herrn Selenskijs sichtbarsten Leutnants« beschrieben. Bevor er zum Architekten von dessen Agenda zur Schaffung eines »wahrhaft digitalen ukrainischen Staates« wurde – der auch die »Dija«-App eingeführt hat, die es den Bürgern ermöglicht, sich gegenseitig als russische Kollaborateure zu denunzieren –, war Fedorow der »digitale Stratege« von Selenskijs äußerst erfolgreicher Präsidentschaftswahlkampagne. Ebenso betreute er das Marketing für dessen Fernsehproduktionsfirma »Kwartal 95«.

Von seinem Ministerium wird auch die von Selenskij initiierte Fundraisingplattform »United24 Media« geleitet, über die seit Februar 2022 rund eine halbe Milliarde Euro akquiriert werden konnte. Laut Fedorow geht es dabei »nicht vorwiegend um das Sammeln von Geldern, sondern darum, die Menschen auf der ganzen Welt über die Geschehnisse in der Ukraine zu informieren«. Offenbar. Denn mit »United24 Media« hat seine Marketingagentur eine Rundfunkproduktionsfirma gegründet, die zunehmend nazistische Kriegspropaganda für die englischsprachige Welt fabriziert. »Wer hat Angst vor extremen Rechten?« hieß es bei einem Youtube-Video vom Dezember 2022 – während Fedorow damit beschäftigt war, das Social-Media-Unternehmen Meta davon zu überzeugen, die Sperre für das neonazistische »Asow«-Regiment auf Facebook und Instagram aufzuheben. Er hatte Erfolg. Bald fand eine regelrechte Invasion von ukrainischen Faschisten auf diesen Plattformen statt. Viele hielten es nicht einmal für nötig, ihre Nazitattoos und den Hitlergruß zu verbergen. Schließlich hatten sie den Informationskrieg gewonnen. Warum also nicht eine Siegerrunde drehen?

Fedorows Berater Anton Melnik, führender Kopf des Techökosystems der Ukraine, der für diesen Durchbruch mitverantwortlich war, hatte 2017 in Kiew an einem Fackelmarsch zum 108. Geburtstag des Hitler-Kollaborateurs Stepan Bandera teilgenommen, bei dem auch deutsche Naziparolen wie »Juden raus!« zu hören waren. Nicht lange nachdem Fedorow im Januar 2023 die frohe Botschaft vom Ende der Verbannung auf Meta verkündetet hatte, zog »United24 Media« die Samthandschuhe aus: Als erstes wurde ein zwanzigminütiger Film, eine Koproduktion mit dem »Asow«-Regiment, über die »legendäre Einheit der Ukraine« und »einer der kämpferischsten unserer Zeit« gedreht. Anfang des Jahres hat »United24 Media« ein Video über die »Top-fünf-Supereinheiten« der ­ukrainischen Streitkräfte herausgebracht, darunter drei Kampfverbände der »Asow«-Bewegung. Auch das ultrarechte Bataillon »Da-Vinci-Wölfe«, das vor kurzem von »Gonor«, einer Splittergruppe der »Asow«-Bewegung, übernommen wurde, wird darin glorifiziert.

»United24 Media« hat mittlerweile fast eine Million Abonnenten auf Youtube. Dort hat das Unternehmen auch Actionaufnahmen der 3. Sturmbrigade von »Asow« hochgeladen, die von Andrij Bilezkij, dem berüchtigtsten Neonazi der Ukraine befehligt wird. Viele solcher Videos vermitteln dem Betrachter das Gefühl, einem Ego-Shooter beizuwohnen, und erinnern an die Bilder von den rassistischen Massakern in Christchurch, Neuseeland, und Buffalo, USA. Die Täter, die ihre Verbrechen für ein sadistisch veranlagtes Publikum gefilmt hatten, waren Fans der von Heinrich Himmler fetischisierten »Schwarzen Sonne«. Diese findet sich auch in dem »Asow«-Emblem, das »United24 Media« in Videos als Wasserzeichen verwendet – einige davon sind mit dem Untertitel »First Person Shooter« versehen.

»United24 Media« hat sein blutrünstiges Publikum auch bei »NAFO« rekrutiert: Die Armee proukrainischer Twitter-Trolle, die von dem rechten Influencer Kamil Dyszewski befehligt wird, der früher Opfer des Holocausts mit Nazi-Shitpost verhöhnt hat, ist seit November 2022 Kooperationspartner – ein weiteres Indiz dafür, dass die Verherrlichung von Neonazis staatlich gelenkt ist. »Um es hart zu sagen: Es ist Propaganda«, beschrieb ein Mitarbeiter von »United24 Media« seine Aufgabe. »Drückt man es moderater aus, dann ist es Werbung. Unsere Aufgabe ist es, die Botschaft zu illustrieren, die die Regierung vermitteln will.«