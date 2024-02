Taurus-Debatte: Strack-Zimmermann für Unionsantrag

+ Update 20:15 +

Michael Kappeler/dpa Die geballte Faust: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP)

Berlin. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann will in der Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern »auch« einen Antrag der Unionsfraktion unterstützen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag machte am Dienstag die SPD dafür verantwortlich, dass Taurus-Marschflugkörper im Entwurf für einen gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen zu weitreichenden Waffensystemen für die Ukraine nicht namentlich erwähnt werden. Eine solche Nennung sei »an der SPD-Fraktionsspitze und der Starrköpfigkeit des Kanzleramtes« gescheitert, sagte sie am Dienstag der dpa. Sie machte zugleich deutlich, dass der Antrag deutlich weiter gehe als alles, was mit der SPD zuvor machbar schien. (dpa/jW)