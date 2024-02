»Wer nicht hören will, wird bestreikt!« Buchvorstellung mit Autor Claus-Jürgen Göpfert und Jürgen Hinzer. Streikexperte nannte ihn die Frankfurter Rundschau im vergangenen Jahr. 37 Jahre lang war Hinzer NGG-Gewerkschaftssekretär. In dieser Zeit hat er 167 Streiks organisiert oder mitgestaltet und so die Geschichte der NGG-Arbeitskämpfe wesentlich mitgeschrieben. Dienstag, 27.2., 18 Uhr, Ort: Münzenbergsaal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg

»Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg«. Vortrag und Diskussion mit Hans-Jürgen Rose, Publizist und ehemaliger Offizier. Die deutsche Debatte über den Ukraine-Krieg ist geprägt von Kriegsbefürwortung und -propaganda. Es geht um Waffenlieferungen, die Entwicklung von Feindbilddenken und die Militarisierung der Gesellschaft. Donnerstag, 29.2., 19 Uhr. Ort: Einewelthaus München, Großer Saal, Schwanthalerstraße 80, München. Veranstalter: Leserinitiative München

»Aus den Träumen eines Küchenmädchens«. Dokumentarfilm über Käthe Reichel. Die Filmemacher Richard Engel, Petra Kelling und Christine Boyde begleiteten die Brecht-Schauspielerin, Erzählerin und politische Kämpferin 13 Jahre mit der Kamera. Der dreistündige Film wird in zwei Teilen im Brecht-Weigel-Haus gezeigt. In der Pause ist für eine Verköstigung gesorgt. Reservierung: ­villa@brechtweigelhaus.de. Sonnabend, 2.3., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus. Bertolt-Brecht-­Straße 30, Buckow