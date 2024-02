Po-Ming Cheung

Rund 400 Menschen haben laut Polizeiangaben am Sonnabend in Rostock Mehmet Turguts gedacht. Der damals 25jährige war am 25. Februar 2004 bei seiner Arbeit in einem Imbiss in Rostock von zwei Mitgliedern der neonazistischen Terrorzelle »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) ermordet worden. Die Demonstration in Gedenken an Mehmet Turgut richtete sich gegen rechte Strukturen und die mangelnde Abgrenzung der bürgerlichen Parteien von der AfD. Für Sonntag – den 20. Todestag des jungen Mannes – hatte ein Bündnis eine Gedenkveranstaltung geplant. (jW)