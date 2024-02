Österreich: Protest gegen »Akademikerball«

Wien. Am Freitag haben in der österreichischen Hauptstadt mehrere hundert Menschen gegen den jährlich stattfindenden extrem rechten »Akademikerball« in der Wiener Hofburg protestiert. Dieser gilt als traditionelles Vernetzungstreffen äußerst rechter Parteien und Zusammenschlüsse. Die Demonstrierenden versammelten sich am frühen Abend und zogen unter dem Motto »Kein Platz für Faschos« los, wie der ORF am Sonnabend berichtete. Der Demonstrationszug sei für 200 Personen angemeldet gewesen, die Teilnehmerzahl habe bei zwischen 900 und 3.500 Menschen gelegen. Die Nachrichtenagentur APA hatte am Freitag rund 2.000 Teilnehmende vermeldet. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf ohne größere Zwischenfälle. (jW)