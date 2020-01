Walzer rechts herum

Heinz-Peter Bader/REUTERS Traditionslinie der Wiener Hofburg: Vom Monarchensitz zum Vernetzungsort für Nazis (24.1.2014)

Wie in jedem Jahr findet an diesem Freitag wieder der »Wiener Akademikerball« statt. Und auch dieses Mal treffen Rechte, Rassisten und Neonazis aus ganz Österreich und darüber hinaus zusammen und tanzen gemeinsam Walzer in der Wiener Hofburg. Ein prestigeträchtiger Ort, der vom 13. Jahrhundert bis 1918 die Residenz der Habsburger war und seit dem Sturz der Monarchen der Amtssitz der Österreichischen Bundespräsidenten ist. Gegründet wurde der Ball 1952 als »Wiener Korporationsball« von schlagenden und deutsch-nationalen Burschenschaften. Sie gelten seit je her als ein wichtiges Nachwuchsreservoir der FPÖ und pflegen, oftmals sogar auf Grund ihrer guten Verbindungen üppig vom Staat finanziert, in ihren Reihen ein deutschtümelndes, völkisches, antidemokratisches und rassistisches Weltbild.

Als die Kritik am anfangs noch ignorierten Ball nach der Jahrtausendwende immer stärker wurde, setzte die »Freiheitliche« Partei auf ihr Nutzungsrecht von Räumlichkeiten der Republik und übernahm ab 2013 schließlich die Organisation des Balls, der fortan als »Wiener Akademikerball« geführt wurde. Tatsächlich ist die elitäre Veranstaltung jedoch nicht nur ein harmloser Ball, sondern vor allem ein Vernetzungstreffen der Rechten aus ganz Europa. Zu den internationalen Gästen der letzten Jahre zählen etwa aus Frankreich Marine Le Pen, Vorsitzende des faschistischen »Rassemblement National«, der ehemalige NPD-Politiker Matthias Faust oder Tom Van Grieken, aktuell Vorsitzender der extrem rechten flämischen Separatistenpartei »Vlaams Belang«.

Das »Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands« beobachtet den Ball seit Jahren genau und vermerkte für das Vorjahr eine »größere Zahl« von teilnehmenden AfD-Politikern. Neben soviel »Prominenz« sind von österreichischer Seite neben den Burschenschaften natürlich auch hochrangige FPÖ-Funktionäre zugegen. So wetterte 2019 der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache dort – kurz vor seinem Sturz infolge des »Ibiza-Videos« – in einer Rede gegen Migranten, Linke und alles was ihm und seiner damaligen Partei sonst nicht ins Weltbild passte. Dieses Jahr bleiben Strache und seine fraktionslos im Parlament sitzende Frau Philippa dem Ball fern; Straches Nachfolger als FPÖ-Chef, Norbert Hofer, kündigte seine Anwesenheit jedoch bereits an.

Überdies wird spekuliert, ob Martin Sellner, Chef der extrem rechten »Identitären Bewegung Österreich«, den Ball wie schon 2019 besuchen wird. Auch die Identitären gelten inzwischen als inoffizielles Nachwuchsreservoir der FPÖ, und die Übergänge sind oftmals fließend. Dazu geäußert hat sich Sellner zwar noch nicht, öffentlich wurde aber bereits Kritik geübt. Seine mögliche Teilnahme offenbare wieder einmal, »dass es innerhalb der FPÖ keine klare Haltung gegen diese Organisation gibt«, äußerte sich etwa der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg, dessen Partei noch kürzlich gemeinsam mit der FPÖ regiert hatte. Auch SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch konstatierte, für die FPÖ sei »die Abgrenzung vom rechten Rand nur Schall und Rauch«.

Der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete und Organisator des Balls, Udo Guggenbichler, zeigte sich indes ungerührt. »Engelbergs zwischen den Zeilen herauslesbare Forderung, manche Bürger von einer Teilnahme am Ball auszuschließen, halte ich für demokratiepolitisch bedenklich. Das erinnert an die späten Dreißigerjahre, wo unbescholtene Bürger auf Grund ihrer Religion ausgegrenzt wurden. Eine solche Vorgangsweise halte ich für gefährlich«, so Guggenbichler, dem Engelbergs jüdische Herkunft sicher nicht unbekannt sein dürfte.

Seit 2008 gibt es erheblichen Widerstand in Form von Demonstrationen gegen den Ball. Obschon diese bereits mehrfach aufgrund von befürchteten Zusammenstößen polizeilich untersagt wurden und es zu entsprechender Polizeigewalt kam, demonstrierten beispielsweise 2018 bis zu 10.000 Menschen gegen das Tanzen der Rechten. Auch dieses Jahr wurde wieder, so etwa von der »Offensive gegen rechts« und der »Österreichischen Hochschülerschaft«, zu Protesten gegen den Akademikerball aufgerufen.