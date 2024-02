Biden will Verkehrswende aufschieben

Washington. US-Präsident Joseph Biden will einem Zeitungsbericht zufolge die Verkehrswende hin zu Elektroautos aufschieben. Geplant seien nicht mehr so strenge künftige Abgasgrenzwerte, berichtete die New York Times am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf mit dem Vorhaben vertraute Personen. Von den Herstellern solle nicht mehr verlangt werden, den Verkauf von E-Autos schnell hochzufahren. Das Thema ist wichtig im US-Wahlkampf. Die großen Hersteller haben vor der Vernichtung von Arbeitsplätzen bei einer zu schnellen Pflicht für E-Autos gewarnt. Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagte gar, die Autoindustrie werde dadurch »ermordet«. (Reuters/jW)