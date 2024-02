Frankreich kappt Wachstumsprognose

Paris. Die französische Regierung hat ihre Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr gekappt. Erwartet werde nun nur noch ein Zuwachs von einem Prozent, nach bislang vorhergesagten 1,4 Prozent, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag abend dem Sender TF1. Das habe mit dem wirtschaftlichen Abschwung in Deutschland und China zu tun und mit den Kriegen in der Ukraine und in Nahost. Im französischen Haushalt seien Kürzungen von zehn Milliarden Euro erforderlich. Steuererhöhungen seien indes nicht geplant. (Reuters/jW)