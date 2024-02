Gegenddarstellung: junge Welt-App

Ben Kriemann/IMAGO

Vor gut zehn Jahren hatte die damalige Kanzlerin Angela Merkel das Internet als »Neuland« für sich entdeckt – und wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Doch wir wollen gnädig sein, denn auch wir haben ziemlich lange gebraucht, um für die junge Welt endlich eine eigene App zu erstellen.

Nun aber ist es soweit – auch die jW gibt es endlich als Programm für Smartphones und Tablets. Wir haben mit verschiedenen Anbietern experimentiert, über Funktionsumfang und Gestaltung diskutiert und versucht, die für die junge Welt typische Formsprache auch bei diesem Werkzeug zur Geltung zu bringen: Eine grafisch unaufdringliche, leicht zu bedienende Oberfläche; kein Schnick-Schnack und kein Bling-Bling. Das, was den Kern unserer gedruckten und digitalen Ausgaben ausmacht, soll erhalten bleiben. Und selbstverständlich gilt auch hier: Form und Inhalt bilden eine dialektische Einheit. Wobei anzumerken ist, dass es bei diesem Stand nicht bleiben wird. Weitere Funktionen werden laufend ergänzt. Und natürlich sind wir hier auf Ihre Mithilfe angewiesen, liebe Leserin und lieber Leser: Geben Sie uns bitte Hinweise, was fehlt oder in Zukunft besser gemacht werden kann.

In einem nächsten Schritt werden wir uns unserer Website widmen. Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit sollen angepasst, die Gestaltung modernisiert werden. Alte Garde und junge Pioniere sollen sich gleichermaßen gut zurechtfinden. Unsere App schafft eine Synthese aus Ansicht der gedruckten und Funktionalität der digitalen jW-Ausgabe, übernimmt also das Beste beider Welten. Der Download ist gratis und mit einem jW-Onlineabo vollständig nutzbar – Onlineabonnenten können sie also sofort installieren und ohne Aufpreis nutzen. Abonnenten der gedruckten jW empfehlen wir ein zusätzliches Onlineabo – so haben auch Sie die genannten Vorteile immer zur Hand!