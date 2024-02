Datenschützer verklagen Schufa

Wien. Das Europäische Zentrum für digitale Rechte hat die Schufa bei der hessischen Datenschutzbehörde angezeigt. Die Wirtschaftsauskunftei würde »Millionen damit verdienen, Menschen in Deutschland ihre eigenen Daten zu verkaufen«, erklärte der Verein mit Sitz in Wien am Freitag. Die Schufa würde sich »primär an Wohnungssuchenden bereichern«, die in Deutschland häufig einen Bonitätsnachweis vorweisen müssen, um einen Mietvertrag abschließen zu können. Mit Hilfe »manipulativer Designs« würden Leute um kostenlose Auskünfte gebracht, auf die sie einen gesetzlichen Anspruch hätten. (AFP/jW)