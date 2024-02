USA: Epstein-Opfer verklagen FBI

Washington, D. C. In den USA haben ein Dutzend mutmaßliche Opfer des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein Klage gegen die Bundespolizei FBI wegen unzureichender Ermittlungen gegen den Milliardär eingereicht. Die zwölf Klägerinnen werfen dem FBI vor, nicht angemessen ermittelt und Epsteins Interesse an minderjährigen Mädchen ignoriert zu haben. Die Zivilklage solle nun »die Rolle des FBI bei Epsteins Sexhandelring ein für allemal« klären. Sie erfolgt auf die Freigabe von Gerichtsdokumenten im vergangenen Monat, in denen die Identitäten von 150 bis 180 Menschen genannt wurden, die Verbindungen zu Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell gehabt haben sollen. Epstein war einst ein mächtiger Investor mit Beziehungen zu hochrangigen Persönlichkeiten in den USA und im Ausland. Die US-Justiz legte ihm schließlich die Vergewaltigung junger Frauen und Mädchen zur Last, wegen seines Todes 2019 konnte er jedoch nicht vor Gericht gestellt werden. Nach Behördenangaben hatte er in seiner New Yorker Gefängniszelle Suizid begangen. (AFP/jW)