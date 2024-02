Nachschlag: Reime gegen Regression

ZDF/Hendrik Heiden

Zu ihrem zehnten Jubiläum versammelte die Kabarettsendung »Die Anstalt« am Dienstag eine Menge Rückschau und Albernes. Fast konnte man argwöhnen, dass die Satiriker einen Rüffel erhalten haben für ihre vorhergehende, unerwartet bissige Sendung über den Gazakrieg und seine Hintergründe. Doch es gab auch Treffendes. Gast Sarah Bosetti machte sich lustig über die Hunderttausenden Demonstranten, die sich über »Remigrationspläne« von AfD und Co. empörten, aber übersähen, dass neben ihnen Gestalten wie Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich marschierten. Der hatte erst im Oktober auf der Titelseite des Leitmediums Spiegel »massive Abschiebungen« gefordert. Auch Sahra Wagenknecht musste Federn lassen, als Namensvetterin Bosetti à la Mutter Courage in einem Handkarren symbolisch den Kapitalismus über die Bühne zog, eine undankbare Fronarbeit. Gesprochen wurde in Reimen, was aber nicht antiquiert wirkte, sondern die gesellschaftliche Regression gut auf den Punkt brachte. (jt)