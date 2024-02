Britische Inflationsrate verharrt bei vier Prozent

London. Die Inflation in Großbritannien bleibt zu Jahresbeginn hoch. Die Teuerungsrate verharrte im Januar bei vier Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Herbst 2022 war die Inflation in Großbritannien noch bis auf rund elf Prozent gestiegen, da sich vor allem Energie- und Rohstoffpreise unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs verteuert hatten. Seitdem ist die Inflation im Vereinigten Königreich tendenziell rückläufig. (dpa/jW)