Nachschlag: Einen Koch dabei

Netflix Essen im Fokus: Der neidische Blick auf eine fremde Abenteurergruppe macht unseren Helden erst richtig Appetit

Tapfere Recken in Ritterrüstung, den Zauberstab schwingende Magier oder agile Kistenknacker: Wer mit Fantasy­rollenspielen à la »Dungeons and Dragons« vertraut ist, dürfte an dieser Verfilmung der Mangareihe »Danjon meshi« von Ryoko Kui seine Freude haben. Ihr Clou ist ein Brechtscher, wird doch die Frage ins Zentrum gerückt, was Abenteurer auf der Jagd nach Schätzen und Trophäen in tiefen Katakomben und Höhlen bloß futtern sollen. Überall nur Monster, Ghule, Skelette, wandelnde Rüstungen. Und alle wollen sie einem an den Kragen.

Zu Beginn der aktuell vom Streamingdienst Netflix ausgestrahlten Serie »Delicious in Dungeon« begegnen die Protagonisten einem Zwergenkrieger, der überraschend viel weiß über die Zubereitung von allem, was so kreucht und fleucht. Ab da wartet jede Folge mit teils sehr überraschenden Rezepten auf. Vom Basiliskenbraten über Salat aus Golems bis hin zum Dessert aus Insekten, die sich als Goldmünzen tarnen. (mb)