Karibik: Ölteppich außer Kontrolle

Port of Spain. Ein riesiger Ölteppich vor der Küste Trinidads und Tobagos infolge eines Schiffsunglücks ist nach Angaben der Regierung vom Sonntag weiterhin außer Kontrolle. Tauchern sei es bisher nicht gelungen, das Leck zu verschließen. Am Samstag hatten Behörden mitgeteilt, das Öl erstrecke sich auf mindestens 15 Kilometer Länge. Das Öl stammt offensichtlich von einem Schiff, das am Mittwoch vor der Südküste von Tobago kenterte. Als es am Mittwoch gesichtet wurde, fuhr es unter nicht identifizierbarer Flagge und gab auch keine Notsignale ab. (AFP/jW)