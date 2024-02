Vatikan: Milei auf Papstbesuch

Rom. Trotz persönlicher Beleidigungen im Wahlkampf hat Papst Franziskus den neuen Präsidenten seines Heimatlands Argentinien, Javier Milei, am Montag zu einer Privataudienz empfangen. In einer Mitteilung des Vatikans war anschließend von »herzlichen Gesprächen« die Rede. Im Wahlkampf hatte Milei den Papst noch beschimpft, nach Übernahme seines Amtes lud er Franziskus jedoch zu einem Staatsbesuch ein. Nach dem Treffen am Montag standen für Milei noch Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Staatspräsident Sergio Mattarella auf dem Programm. (dpa/jW)