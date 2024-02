Nordkorea: Neuer Raketenwerfer getestet

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat eigenen Angaben zufolge ein neues System zur Steuerung von Raketenwerfern getestet, das zu einer »qualitativen Wende« in seinen Verteidigungsfähigkeiten führen soll. Die Akademie für Verteidigungswissenschaften in Pjöngjang habe erfolgreich Mehrfachraketenwerfer des Kalibers 240 Millimeter getestet, um ein »ballistisches Kontrollsystem« zu entwickeln, so die Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel hatten aufgrund gegenseitiger Provokationen zuletzt zugenommen. (AFP/jW)