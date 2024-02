Indien: Bauern planen Massenproteste

Neu-Delhi. Indiens Landwirte bereiten Massenproteste für Mindestpreise, bessere Renten und Schuldenschnitte vor. Schon am Montag sind Traktorkonvois an den Grenzen des Bundesstaates Haryana zum Hauptstadtgebiet Neu-Delhi aufgefahren. Die Polizei errichtete Straßensperren um die Metropole und verbot öffentliche Zusammenkünfte. Die letzte Protestwelle des Sektors hatte 2020 begonnen und sich über ein Jahr gezogen. Sie löste die schwerste Krise des seit 2014 regierenden Premierministers Narendra Modi aus. Zehntausende Landwirte hatten teils monatelang in Protestcamps ausgeharrt. Bei Zusammenstößen mit der Polizei starben über 700 Menschen. (AFP/jW)