Tusk zu Antrittsbesuch in Deutschland

Berlin. Am Montag hat der polnische Ministerpräsident Donald Tusk Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin besucht. Zuvor war er in Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron zusammengetroffen. Es waren die ersten Besuche seit Amtsantritt in den beiden Ländern. Macron bekräftigte seinen Wunsch nach einem Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie und kündigte ein neues bilaterales Abkommen an, das auch eine engere Zusammenarbeit bei der Atomenergie umfasse. Parallel dazu trafen sich am Montag die Außenminister der drei Länder in der Nähe von Paris im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks. Nach dem Regierungswechsel in Polen soll dieses wiederbelebt werden. Frankreichs Außenminister kündigte eine gemeinsame Initiative gegen »russische Desinformationskampagnen« an. Das Weimarer Dreieck vereint drei der bevölkerungsreichsten und militärisch stärksten EU-Mitglieder. (AFP/jW)