Britta Pedersen/zb/dpa Von Israel für das Gemetzel in Gaza genutzt: »F-35«-Jets aus US-Produktion (Berlin, 25.4.2018)

Die Niederlande dürfen laut einem am Montag in Den Haag gefällten Gerichtsbeschluss keine Teile für »F-35«-Kampfjets mehr an Israel liefern. Es bestehe eindeutig die Gefahr von »schweren Verstößen gegen das internationale Menschenrecht«, da die israelische Armee die Jets bei ihren Angriffen gegen den Gazastreifen einsetze, so die Begründung. Innerhalb von sieben Tagen müssten deshalb alle Exporte von entsprechenden Flugzeugteilen an Israel eingestellt werden. Auch das von der Regierung vorgebrachte Argument, eine Einstellung der Lieferungen beeinträchtige das äußerst wichtige Verhältnis zu den USA, wies der Richter zurück. Die »F-35«-Teile, um die es bei dem Gerichtsstreit geht, befinden sich im Besitz der USA, werden aber in den Niederlanden gelagert und von dort aus an US-Partnerländer weltweit geliefert.

Die Zivilklage hatten drei Menschenrechtsorganisationen eingereicht, um den jetzt angeordneten Exportstopp zu verlangen. Ihre Begründung: Die Niederlande machten sich mitschuldig an möglichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Im Januar hatte zunächst ein untergeordnetes Gericht eine Fortdauer des Exports erlaubt. Die Entscheidung vom Montag fiel im Berufungsverfahren. Auch dagegen kann noch Widerspruch eingelegt werden.

Am 24. Januar hatte ein Bündnis aus 16 internationalen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, die Lieferung von Waffen, Waffenteilen und Munition an Israel, aber auch an palästinensische Gruppen umgehend einzustellen. Dies gelte, »solange das Risiko besteht, dass sie eingesetzt werden, um schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder die Menschenrechte zu begehen oder solche zu erleichtern«.

Die deutsche Bundesregierung dagegen hat im vergangenen Jahr ihre Rüstungsexporte an Israel verzehnfacht, wie aus einer Antwort der Ampelregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen vom Bündnis Sahra Wagenknecht vom Januar hervorgeht. Die meisten Exporte wurden erst nach dem 7. Oktober genehmigt.