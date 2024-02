ZUMA Press/imago/Montage jW

Deutsche Wirtschaft vs. Welt

Zu jW vom 6.2.: »Deutsche Wirtschaft schwächelt weiter«

»Deutsche Wirtschaft schwächelt«, das klingt so negativ. Dabei kann es fürs Leben auf unserm Planeten nicht viel Besseres geben, als wenn die »Wirtschaft« der reichen Räuberstaaten des globalen Nordens »schwächelt«. Oder sollen hier wirklich immer weiter mit exzessiver Ressourcenübernutzung noch mehr Kriegszeug und sinnlose Wegwerf- und sonstige Luxuskonsumware produziert werden?

Das Problem ist doch nicht, dass insgesamt zuwenig umgesetzt wird. Das Problem ist doch die Verteilung (!) der Einkommen hierzulande und global. Dagegen und gegen die dies (und vieles andere) hervorrufenden Verhältnisse müsste sich doch unser ganzer Unwillen richten und konzentrieren.

Peter Maaßen, Frankfurt am Main

»Zwei Seiten einer Medaille«

Zu jW vom 7.2.: »Symbolpolitik und Blockaden in Dresden«

Den 13. Februar haben Nazis für sich und ihre Ideologie vereinnahmt. Gestern habe ich im Briefkasten Flyer zum Gedenken der Nazis an die Bombennächte in Dresden 1945 gefunden. »Alliierter Bombenterror« wird in Erinnerung gerufen und wie jedes Jahr werden sie aufmarschieren in der Stadt.

Wie viele Tausende, Hunderttausende Demokraten werden sie in diesem Jahre aufhalten? Seit wie vielen Jahren und begleitet von Sachsen-Sumpf bis Nazigewalt und rechter Ideologie lässt die gelobte Demokratie gewähren und leistet sich allenfalls verschämt und zahm den Protest dagegen? – Wie überwältigend wird der Protest nun, da Regierende momentan voll des Lobes sind für die Millionen Demokraten, die gegen rechts auf die Straße gehen? Der 13. Februar wird es auch in diesem Jahre zutage bringen. Wie oft sind es in den Jahren eine Minderheit von Antifaschisten bis Kommunisten gewesen, die sich dem braunen Gebrüll entgegengesetzt haben?

Mit den Trümmerfrauen als Symbol geben sich Nazis auch in diesem Jahr als die Opfer. Von den Trümmern und Toten, die sie in der Welt hinterlassen haben, reden sie nicht. Soll das ein ehrliches Gedenken sein? Faschismus und Krieg sind zwei Seiten einer Medaille, was aber bei den Lobgesängen und den Millionen demonstrierenden Demokraten gegen rechts der letzten Wochen niemandem einzufallen schien. Faschismus war und ist keine andere Gesellschaft, es ist eine andere Herrschaftsform der gleichen Herrschenden. Warum ist diese gesicherte Erkenntnis nach 1945 bis heute kein geistiges Allgemeingut geworden? Wer hat es warum verhindert?

Krieg und Faschismus sind nicht wesentlich und ursächlich moralische Frage, sie sind ­politisch-ökonomischer Zwang des Imperialismus, des deutschen im besonderen, aus historischen Gründen. Auf den Schlachtfeldern heute und seit 1945 bzw. nach 1990 wurde und wird uns dann die moralische Wirkung bewusst.

Roland Winkler, Aue

Chance vertan

Zu jW vom 29.1.: »Zahnlose Mobilisierung«

Alle für Demokratie, alle gegen Faschismus! Es ist schon erstaunlich, dass – initiiert von einem bis vor kurzem wenig bekannten – Recherchenetzwerk mit Namen »Correctiv« Bürger angeblich spontan in Massen (nicht als Klassen) gegen rechts auf die Straße gehen.

Was bedeutet im »Kampf« gegen eine rechte Partei Demokratie, was Faschismus? In der BRD gibt es nur den Nazibegriff »Nationalsozialismus«. Die beiden Begriffe Demokratie und Faschismus werden bei den Demos gleichzeitig sowohl von Regierungskritikern wie von Regierungsvertretern verwendet. Das erstaunt den unabhängigen Beobachter.

Wo bleibt der Aufruf gegen Krieg, gegen Sozialabbau im eigenen Land, wo der Aufschrei gegen die Vertreibung und Vernichtung des palästinensischen Volkes in Gaza? Gegen das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer, gegen ein erweitertes »Abschiebungsverbesserungsgesetz« (welch ein Wort!). Da all das nicht Thema der Massen ist, lässt es den kritischen Beobachter doch sehr an eigener Initiative der Proteste zweifeln und eher an eine manipulative Erscheinung denken.

So wird die Chance, für reale demokratische Verhältnisse in diesem Land massenhaft einzutreten, vertan.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Militärputsch statt Bürgerkrieg

Zu jW vom 6.2.: »›Der größte Teil waren ­Frauen, Kinder und Alte‹«

(…) Es wird immer vom spanischen Bürgerkrieg gesprochen, aber tatsächlich handelt es sich um einen faschistischen Militärputsch. Mit Mär und Wortwahl (Bürgerkrieg) übernehmen auch fortschrittliche Kräfte die bürgerliche und reaktionäre Darstellungsweise.

Martin Mandl, Lisboa (Portugal)

Von der Gefahr zur Chance

Zu jW vom 8.2.: »Neue Waffen der Konkurrenz«

Wenn auch sehr sarkastisch geschrieben, verdeutlicht dieser Artikel eindringlich, wie auch die nützlichsten Dinge zum Unheil werden, wenn sie in der falschen gesellschaftlichen Umgebung stattfinden: Ihr produktives Potential verwandelt sich unter der Hand in ungeahnte zerstörerische Potenz.

Wer das verhindern will, muss nicht die KI eindämmen, sondern destruktive durch konstruktive gesellschaftliche Verhältnisse ersetzen. Erst wenn die KI die Aufgabe hat, allen Menschen zu nützen, wird sie von einer Gefahr zu einer ­Chance für alle. Es ist lediglich die kapitalistische Hülle ihrer Nutzung, von der sie befreit werden muss, damit sie das kann.

Joachim Seider, Berlin