Batteriechef des Tages: Roderich Kiesewetter

Marco Rauch/dpa Will Krieg nach Russland tragen: CDU-Scharfmacher Kiesewetter (Berlin, 18.1.2024)

Die Lage ist ernst. Ohne Geld aus dem Westen kann sich die Ukraine noch zwei Monate aus eigenen Kräften finanzieren. Danach wäre Schluss. Das sagte am Wochenende der Chef der Selenskij-Partei »Diener des Volkes«, David Arachamija. Die New York Times befürchtet einen »kaskadierenden Zusammenbruch der Ukraine«, wenn sie nicht bald mehr Waffen bekommt: Ihre Flugabwehrraketen reichten noch bis März, die Artilleriemunition vielleicht bis Mai. Russland hätte dann zwar gewonnen, aber es würde immerhin nicht mehr gestorben in der Ukraine.

Doch das darf nicht sein. Im deutschen Sender für Auslandspropaganda äußerte sich am Freitag der gerade in Kiew weilende CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Der Oberst a. D. forderte, Berlin müsse die Ukraine in die Lage versetzen, »den Krieg nach Russland zu tragen« und »nicht mehr nur Ölraffinerien« anzugreifen, sondern auch Bunker, Gefechtsstände und Kommandoposten. Das würde auch der russischen Bevölkerung endlich klarmachen, was Krieg bedeute. Kiesewetter verlangte, kurzfristig die Lieferung der bunkerbrechenden Marschflugkörper vom Typ »Taurus« zu genehmigen. Die hat der Kanzler bisher zurückgehalten, weil sie Russland direkt angreifen können und damit auch einen direkten Kriegsgrund für Moskau hergeben würden. Dass sich im selben Sinne am Wochenende im DLF auch der Olivgrünen-Politiker Reinhard Bütikofer geäußert hat, kann nicht mehr erstaunen.

Sind die alle verrückt geworden? Nein. Derselbe Roderich Kiesewetter hatte kurz vor Weihnachten im »Bericht aus Berlin« der ARD die Katze aus dem Sack gelassen: Im Donbass gebe es die größten Lithiumvorkommen Europas. Die dürften nicht Russland überlassen werden, wenn die Energiewende gelingen solle. Das hatte damals kein großes Aufsehen erregt. Oder auch allgemeines Einverständnis. Energie- und Zeitenwende passen offenbar zusammen.