Ende Juli und Anfang August wurden weite Teile Chinas von dem Taifun Doksuri heimgesucht. Mehrere Tage andauernde heftige Regenfälle verursachten auch in Beijing großflächige Überschwemmungen. Dabei gab es 21 Todesopfer, 800.000 Menschen verloren in der chinesischen Hauptstadt und Umgebung ihre Wohnungen. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press handelte es sich um »den stärksten Regen seit mindestens 140 Jahren«.

Als Einwohner Beijings habe ich versucht, einige der am schlimmsten betroffenen Gebiete zu erreichen. Dabei ging es mit dem Fahrrad über beschädigte und überflutete Straßen. Die Fotos wurden allesamt mit Hilfe einer Drohne aufgenommen. Ich war der Meinung, dass dies das beste Werkzeug sei, um das ganze Ausmaß der Schäden darzustellen.

Der Agentur Reuters zufolge stellen die sich in der jüngsten Vergangenheit häufenden »dramatischen Schwankungen zwischen extremer Hitze und heftigen Regenfällen Chinas Fähigkeiten hart auf die Probe (…). Hohe Temperaturen gefährden die Stromnetze und die Wassersicherheit, während Überschwemmungen Ernten ruinieren und die Stadtbevölkerung bedrohen. Experten haben wiederholt davor gewarnt, dass China aufgrund seiner großen Bevölkerung und der ungleichmäßigen Verteilung der Wasservorräte besonders anfällig ist für die Auswirkungen des Klimawandels.«