Nachschlag: Playlist

Wer es noch mal auf die sanfte Tour beigebracht bekommen möchte, dass die Popmusik gestorben ist, sollte eine Runde mit dem »Baby Driver« fahren, dem Fluchtfahrer bei einer Reihe spektakulärer Banküberfälle. Wichtiger als das Fahren selbst ist, dass der Fahrer im Rhythmus der Playlist seines MP3-Players fährt. Der Katalog bleibt wichtiger als das, was mit ihm geschieht. Die Musik – wahllos »klassische«, mehr oder minder »soulfule« Popmusik – begleitet ihn unablässig, beim Fahren wie beim Kaffeeholen und Sandwichanrichten. Die Musik braucht er, um das Dröhnen seines Tinnitus zu übertönen. Es gibt keine stilistischen Konsequenzen, nur einen Katalog für gefälschte Antiquitäten. Dieser Katalog ist bereits die letzte Konsequenz: Finde dich ab, »deal with it«. MP3-Player und CDs sind bereits schwer absetzbare Flohmarktware. Die Jungen wollen ohnehin wieder Vinyl und Kassettenrekorder. Die Industrie hat längst reagiert und bietet Neuauflagen der »Klassiker« an. Daran werden Nostalgiker der Zukunft noch zu knabbern haben. (aha)