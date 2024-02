ZUMA Press/imago/Montage jW

Diffamierung

Zu jW vom 7.2.: »Aufstand der Unanständigen«

Wir sollten nicht unerwähnt lassen, dass es auf der Demonstration am 3. Februar 2024 einige Redner gab, die sich sehr kritisch gegenüber der Bundesregierung äußerten, sowohl in bezug auf die Migrationspolitik als auch auf die aktuelle Kriminalisierung der Pro-Palästina-Demonstranten. Über diese Kritik haben die Tageszeitungen nicht berichtet. Selbst ND gab ein Zitat eines SPD-Politikers wieder, in dem dieser die Kritiker der Bundesregierung als Populisten verunglimpfte.

Die öffentliche Diffamierung der Unterstützer der Palästinenser als Antisemiten zielt jedoch nicht wirklich auf die Verteidigung Israels ab, obwohl diese Verteidigung seitens der deutschen Bundesregierung im Rahmen der Allianz mit den USA erfolgt und somit zur Staatsräson gehört.

Vielmehr ist diese Diffamierung ein einfaches Instrument, um linke Aktivisten zu isolieren. Dieses Instrument ist wirksam, weil das bloße Wort »Antisemit« sofort gleichzeitige gegenseitige Ablehnung hervorruft. Damit wird auch erreicht, dass Arbeiter aus dem globalen Süden, die instinktiv für Gerechtigkeit in der Palästina-Frage eintreten, aus den traditionellen Arbeiterorganisationen ausgeschlossen werden, sobald sie sich solidarisch mit den Palästinensern äußern. (…)

Linke Aktivisten müssen versuchen, sich nicht von diesen bürgerlichen Demonstrationen, Aktivitäten und Gewerkschaften isolieren zu lassen. Nur so können sie in Kontakt mit jenen Elementen treten, die sich nicht mit der hegemonialen Antwort auf die Krise des Kapitalismus zufriedengeben.

Angelo Valleriani, Berlin

»Zündende Ideen«

Zu jW vom 7.2.: »Aufstand der Unanständigen«

»Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen«, schrieb Max Horkheimer 1939 (siehe: »Die Juden und Europa«, Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 8, Doppelheft 1/2, S. 115 ff.).

Diese wesentliche Erkenntnis fehlt bei den »Massenprotesten« gegen die AfD bzw. bei Kundgebungen wie »Chemnitz steht für Demokratie« in allen Reden und Darlegungen. Von den Rednern wurde, ohne die AfD beim Namen zu nennen, moralisch, kulturpolitisch und philosophisch gegen den Faschismus gesprochen. Aber auf seine Wurzel, den Kapitalismus, kam keiner zu sprechen. Besonders wenn die Ampelmännchen (…) medienwirksam an solchen Veranstaltungen teilnehmen, dann gebärden sie sich wortgewaltig antifaschistisch. Beim praktischen Regieren dagegen erfolgt jeder Schritt zum Nutzen des internationalen Großkapitals von Rüstung (Krauss-Maffei) – über Chemie- und Pharmaindustrie (Bayer, Treibstoffhersteller und Pfizer) bis Blackrock (Schattenbank bzw. Investor).

Die »kleinen Leute« werden mit steigenden Heizkosten, wachsenden Lebensmittelpreisen, teuren Spritpreisen, fehlendem Geld für Bildung und Gesundheitswesen zur Kasse gebeten. Solche Antifaschisten sind keine, sie nutzen nur die Gelegenheit, die unwissenden Bürger als Stimmvieh mit der Moralkeule auf ihre Seite zu treiben oder von den Medien treiben zu lassen. Nur per Moral wird erklärt: Wählt nicht die schlimmen Nazis, will heißen: Wählt uns – wie immer. (…)

»Remigration« oder »Abschiebebeschleunigungsgesetz« – wo ist da der inhaltliche Unterschied. Sprit und Heizung werden ständig teurer, Wohnungen ebenfalls. Das Schulsystem leidet unter Lehrermangel, aber für Rüstung gibt es 100 Milliarden Euro. Krankenhäuser und Pflegeheime sind profitabel zu führen – das Wohl und die Gesundheit der Menschen ist da völlig Wurst. Und die wollen dafür wieder gewählt werden!

Da gilt aber der Spruch: »Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber.« Wie werden aber aus unwissenden Mitbürgern denkende Menschen? Dieser Aufgabe müssen sich alle friedliebenden und progressiv denkenden Menschen hierzulande stellen. Es wird nicht mehr reichen, fahnenschwenkend zu marschieren. Es müssen Plakate her mit klaren Aussagen zur Politik der aktuellen Regierung, Sprechchöre, um moralisierenden Rednern in die Parade zu fahren, Redner mit konkreten Aussagen zu Themen des täglichen Lebens. Wir müssen immer bedenken, ob uns mit unserer Position jemand von den oben genannten Parteien vor seinen Karren spannen kann. Wenn ja, dann müssen wir weiter nach Ideen suchen. In diesem Sinne wünsche ich uns zündende Ideen.

Frank Tröger, per E-Mail

»Zynischer Witz«

Zu jW vom 7.2.: »BRD blockiert Lieferkettengesetz«

Die meisten Menschen, nicht unbedingt FDP-Wähler, werden es bereits für zynisch halten, dass die beiden FDP-Politiker die Höhe der Gewinne einiger exportierender Unternehmen überhaupt gegen die Wahrung von Menschenrechten aufwiegen, denn um nichts anderes geht es hier in der letzten Konsequenz.

Dass Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (ausgerechnet) dann auch noch die Sicherung der Unternehmensgewinne als wichtiger erachten und das Ganze – aller schlechten Dinge sind drei – mit ihrer Sorge um das Wohlergehen der deutschen Volkswirtschaft begründen, schlägt dem sprichwörtlichen Fass den Boden aus.

Bodenlos muss nicht nur der Zynismus der beiden genannten Herren sein, sondern auch ihr Vertrauen darin, dass die bundesdeutsche Öffentlichkeit und die eigenen Wähler akzeptieren werden, dass sie von der FDP-Chefetage dreist und öffentlich für dumm verkauft werden: Zwei Mitglieder derselben Regierung, welche die Volkswirtschaft der BRD vorsätzlich und öffentlich angekündigt von ihren wichtigsten Energiequellen abgeschnitten hat, russischem Erdgas und -öl, und ihr damit eine anhaltende und im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern einzigartige Wirtschaftskrise beschert hat, versuchen nun allen weiszumachen, dass sie mit ihrer skandalösen Entscheidung Schaden von der deutschen Wirtschaft abwenden wollten! Das klingt wie ein sehr zynischer Witz, ist nun aber eine Realität mit tragischen Folgen.

Marc Pilz, Cottbus