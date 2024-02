Preise in China fallen weiter

Beijing. Die Verbraucherpreise in China sind den vierten Monat in Folge gefallen. Das Nationale Statistikamt in Beijing meldete am Donnerstag für Januar eine Deflation von 0,8 Prozent – die höchste Rate seit 14 Jahren. Auch die Erzeugerpreise waren demnach rückläufig. Der Index gab im Januar um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach. Im Dezember war er um 2,7 Prozent gefallen. (AFP/jW)