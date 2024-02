USA: Blockade gegen Waffenhersteller

Plymouth. Am Donnerstag haben Demonstranten aus Solidarität mit Palästina eine Waffenfabrik des Konzerns Northrop Grumman in Plymouth im US-Bundesstaat Minnesota blockiert, wie auf der aktivistischen Internetseite Unicorn Riot berichtet wurde. Die Polizei erließ einen Räumungsbefehl und nahm mehrere Personen fest. Northrop Grumman stellt Waffen her, die Israel im Gazakrieg einsetzt. (jW)