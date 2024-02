Branchenverband: LNG aus USA »essentiell«

Berlin. Der Branchenverband Zukunft Gas hat auf die Bedeutung von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA hingewiesen. »Die US-Lieferungen sind weiterhin essentiell«, sagte Vorstand Timm Kehler laut dpa-Mitteilung vom Donnerstag. »Den angekündigten Stopp der Genehmigung neuer LNG-Terminals sehen wir daher äußerst kritisch.« Die US-Regierung will vorerst keine Terminals mehr genehmigen. Zunächst sollen Auswirkungen auf Energiekosten und -sicherheit in den USA untersucht werden. Kehler warnte vor höheren Gaspreisen in Deutschland. »Die im vergangenen Jahr errichteten und die im Bau befindlichen deutschen LNG-Terminals wurden in der Überzeugung geplant, dass amerikanisches LNG verfügbar sein und nach Europa geliefert werden wird.« (dpa/jW)